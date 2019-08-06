Даже детям будет чем заняться в День празднования 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда. В рамках праздника 1 сентября на верхней террасе центральной набережной будет организована работа сразу нескольких площадок, где юные художники, актеры, музыканты и танцоры продемонстрируют волгоградцам и гостям города свои таланты. В течение дня, с 11:00 до 17:00, горожане смогут принять участие в мастер-классах и творческих лабораториях, посетить вернисаж под открытым небом, послушать музыкальные композиции и посмотреть хореографические номера.

Свыше 40 художественных этюдов, сюжеты которых посвящены городу-герою, будут собраны на выставке работ учащихся художественных отделений детских школ искусств «Любимый город». Торжественное открытие экспозиции состоится в 11:00 в парковой зоне верхней террасы набережной. Здесь же, возле отреставрированного фонтана «Искусство», начнет свою работу открытый пленэр «Я рисую Волгоград», где любой желающий сможет получить мастер-класс от преподавателей школы известного волгоградского художника Андрея Выстропова.

Юные горожане, пришедшие на праздник, также смогут пройти экспресс-обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу, рисованию и хореографии в рамках творческих лабораторий «Яркий Я!». Мастер-классы будут вести преподаватели детских школ искусств. Полученные навыки каждый «выпускник» творческой лаборатории сможет продемонстрировать в рамках концертной шоу-программы «Волгоград — город счастья, город ярких детей!», которая будет проходить на сцене у фонтана «Искусство».

Также в течение всего праздничного дня на верхней террасе для детей и их родителей будут работать интерактивные выставки: «Парусники мира», «Сталинградский фронт», «Роботы», несколько фотозон — «Счастливое детство», «Морской уголок», «Мы – вместе», «Маленький Волжанин», «Три кота». Самых маленьких будут развлекать аниматоры. Дети старшего возраста под руководством наставников смогут изготовить своими руками открытку-закладку «Царицын – Сталинград — Волгоград», брошь, сувениры из глины или воздушного змея.

Планируется, что в детском празднике, посвященном 430-летию Царицына-Сталинграда-Волгограда, примет участие более 5 тысяч юных волгоградцев.