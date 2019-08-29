В предстоящие выходные некоторые улицы города превратятся в пешеходные зоны. Так на время празднования Дня города пешеходными станут улицы им. Маршала Чуйкова и Советская, а также рокадная дорога.

На период подготовки и проведения гуляний пешеходный режим будет действовать на рокадной дороге и примыкающих к ней улицах с 20:00 30 августа до 00:00 2 сентября от ул. Калинина до ул. 7-ой Гвардейской. 1 сентября пешеходная зона на рокадной дороге будет увеличена и охватит всю магистраль – от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова.

Для удобного прохода на верхнюю террасу набережной, где в течение выходных волгоградцев ждут интерактивные площадки, выставки, пленэры и фестивали, свободной от транспорта с 20:00 30 августа до 00:00 2 сентября станет ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

С 8:00 1 сентября до 00:00 2 сентября граница пешеходной зоны по ул. Чуйкова продлится до ул. Соколова, также пешеходной станет ул. Советская от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида.

31 августа и 1 сентября в Красноармейском районе пройдут мероприятия, посвященные 430-летию Царицына-Сталинграда-Волгограда. Районные гуляния станут частью большой программы, посвященной юбилею областного центра.

31 августа гостей и жителей района приглашают на бульвар Энгельса. Здесь зрителей ждут Поющий арт-бульвар «Творческий серпантин» и концертная программа «Звездная карусель Красноармейска». Организаторы подготовили выступление народных коллективов, фотовыставку, работу интерактивных площадок. Начало в 17:00. Для обеспечения безопасности и удобства участников и зрителей пешеходный режим будет действовать 31 августа с 15:00 до 20:00 на автомобильной дороге бульвара Энгельса в Красноармейском районе по четной стороне от дома № 18 до дома № 2 и по нечетной стороне от дома № 25 до дома № 9.

1 сентября праздничные мероприятия пройдут на обновленной Севастопольской набережной. В 20:00 здесь начнется концерт. Одновременно будут работать фото-зоны, передвижные выставки и интерактивные площадки. Прилегающая к набережной дорога ул. Фадеева в границах от проспекта Героев Сталинграда до ул. 50 лет Октября будет свободной от автомобилей с 15:00 до 22:00.