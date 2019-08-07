Жителей и гостей города приглашают на зрелищные мероприятия посвященные Дню физкультурника, который отмечается 10 августа. В этот день на Центральной набережной пройдут показательные выступления по самбо.

Показательные выступления будут проходить под руководством многократного чемпиона СССР и мира по самбо, призера кубка и спартакиады народов СССР по данному виду спорта, мастера спорта международного класса по самбо Мухамметмурата Аннадурдыевичу Халлыеву.

Воспитанники мастера спорта РФ по самбо, тренера спортивной школы олимпийского резерва № 16 Рустама Халлыева и мастера спорта по самбо, тренера-преподавателя клуба «Дзержинец» Романа Леднева, а так же тренера клуба «Ровесник» Эльмара Ибрагимова продемонстрируют зрителям всю красоту этого отечественного вида спорта, который в ноябре 2018 года стал членом олимпийской семьи.

Программа выступлений будет включать в себя показательные выступления в национальных костюмах республик бывшего СССР, акробатические номера, имитацию нападения на улице, показательные поединки по спортивному и боевому самбо и многое другое.

Мероприятие будет проходить 10 августа в 09:00 на Центральной набережной. Вход на мероприятие свободный.