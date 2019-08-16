Молодежь Волгограда приглашают на мастер-класс по созданию фильма, который будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Помимо мастер-класса в библиотеке состоится встреча с творческим коллективом молодых волгоградских режиссеров.

На встрече гости узнают, как живут независимые режиссеры в Волгограде, где черпают вдохновения для своих проектов, как ищут локации для съемок, и сколько ролей сочетается в одном человеке, решившим снять фильм опираясь лишь на собственную фантазию и чувство прекрасного.

На мероприятии предусмотрена живая музыка, а также закрытый показ первой части фильма «Молотильщики» — независимого Волгоградского кино. Коллектив, работающий над фильмом, проведет для гостей мастер-класс по созданию собственных видеороликов, расскажет, как выбрать оборудование, научит азам обращения с камерой, а также раскроет некоторые профессиональные секреты.

Мероприятие будет проходить 17 августа, начало в 16:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)94-45-44, контактное лицо — Станислав Бергер.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Музеи региона приглашают на 13-ю ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев»
  2. Жителей региона приглашают присоединиться к «Библионочи-2018»
  3. Волгоградцев приглашают на мастер-класс по созданию документальных фильмов