Молодежь Волгограда приглашают на мастер-класс по созданию фильма, который будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Помимо мастер-класса в библиотеке состоится встреча с творческим коллективом молодых волгоградских режиссеров.

На встрече гости узнают, как живут независимые режиссеры в Волгограде, где черпают вдохновения для своих проектов, как ищут локации для съемок, и сколько ролей сочетается в одном человеке, решившим снять фильм опираясь лишь на собственную фантазию и чувство прекрасного.

На мероприятии предусмотрена живая музыка, а также закрытый показ первой части фильма «Молотильщики» — независимого Волгоградского кино. Коллектив, работающий над фильмом, проведет для гостей мастер-класс по созданию собственных видеороликов, расскажет, как выбрать оборудование, научит азам обращения с камерой, а также раскроет некоторые профессиональные секреты.

Мероприятие будет проходить 17 августа, начало в 16:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)94-45-44, контактное лицо — Станислав Бергер.