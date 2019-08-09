В «Управлении отходами — Волгоград» неоднократно поступают вопросы, касающиеся вывоза строительных отходов. Региональный оператор готов разъяснить, что входит в понятие строительных отходов и кто вправе осуществлять их вывоз.

Строительные отходы можно разделить на несколько подгрупп: отходы, образованные в жилых помещениях и отходы с промышленных территорий, не относящиеся к ТКО.

Строительные отходы, образованные в жилых помещениях в ходе текущего ремонта, относятся к ТКО и входят в понятие КГО. Согласно Постановлению Правительства от 12 ноября 2016 г. № 1156 , «Крупногабаритные отходы» – это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. То есть население, проживающее в жилых помещениях, может выбросить такой мусор в специально предназначенные для данного вида отходов бункеры – большие баки, расположенные рядом с контейнерной площадкой.

К видам работ текущего ремонта жилых зданий можно отнести: смену оконных заполнений, восстановление отделки стен, восстановление отделки пола. К основным строительным отходам при текущем ремонте жилых помещений следует отнести такие материалы:

  • куски дерева, рамы, двери;
  • обрезки обоев, куски плитки;
  • тара от красок, шпаклевки, строительных смесей, клея.
  • Отходы отделочных материалов и тара

Отходы после текущего ремонта в жилых помещениях региональным оператором направляются сначала на обработку, потом на захоронение на объекты обращения с ТКО Волгоградской области. Такие отходы, как правило, не пригодны для вторичного использования.

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