В эти выходные в Волгограде пройдут соревнования по пляжному волейболу и автозвуку, лекции представителей лучших IT-компаний города, бесплатные мероприятия от музея Машкова в ТРЦ Акварель и фестиваль уличных видов творчества. Больше событий на эти выходные и не только, вы можете посмотреть на Bez.coffee.

№5

На парковке ТРЦ Мармелад пройдет соревнование по автозвуку LowCost SPL. Если вы не боитесь мощных басов и громкой музыки, то приходите в субботу. Участие платное, но вход для зрителей бесплатный.

№4

В субботу Волгоградское IT-сообщество вновь соберет разработчиков и айтишников в стенах Harat’s Pub. С докладами выступят представители компаний JetBrains, EPAM Systems, Singularis Lab и Эквио. Вход по регистрации, подробности здесь.

№3

3 и 4 августа в ТРЦ Акварель пройдут бесплатные мастер-классы при участии Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова, а также выставка уникальных исторических фотоматериалов и документов, посвященных одной из первых улиц, восстановленной в послевоенном Сталинграде — улице Мира.

№2

Возле музея «Россия моя история» в парке «Раздолье» (там, где тюбинговые горки) пройдет фестиваль уличных видов творчества «В движении-2019». Если вы хотите поучаствовать в таких направлениях, как: hip-hop, r`n`b, breacking, rap, r`n`b, beatbox, то нужно заполнить анкету. Подробности здесь.



№1

В субботу в Wakespot сети Вейк-Клубов на Бобрах пройдет любительский турнир по пляжному волейболу. В это же время на территории будет проходить соревнования по водным видам спорта: вейки, сапы и прочее. Как записаться, сколько это стоит и контакты организаторов узнаете по ссылке.

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