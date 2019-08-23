В эти выходные пройдут сразу несколько масштабных мероприятий: молодежный фестиваль «Берег-2019», арбузный фестиваль в Камышине, Всероссийский фестиваль водных видов спорта, военно-исторический фестиваль на Мамаевом кургане, а также бесплатные городские велоэкскурсии и не только. Больше мероприятий вы всегда найдете на Bez.coffee.

№5

В субботу и воскресенье в Волгограде пройдут бесплатные велоэкскурсии по Центральному району города. 24 августа пройдет экскурсия «430 лет Волгограда», а 25 августа «Архитектурный образ послевоенного Сталинграда». Как записаться на велоэкскурсии узнаете по ссылке.

№4

24 августа состоится XII Камышинский Арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», на котором пройдут конкурсы, шествие «Арбузного карнавала», концертная программа. а также расположатся торговые точки с продукцией фермеров и сувенирами. Расписание и подробности можно посмотреть здесь.

№3

В субботу на Мамаевом кургане пройдет военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!». Жители и гости Волгограда смогут посетить выставку военной техники, интерактивные площадки, «фронтовой» концерт и реконструкцию боя за Сталинград. Подробности по этой ссылке.

№2

24 и 25 августа в Волгограде состоится Всероссийский фестиваль водных видов спорта WakeSpot Open 2019. Он объединит топовых райдеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Краснодара и Ростова-на-Дону. В течение двух дней профессиональные спортсмены выявят сильнейшего в вейкбординге и sup-сёрфинге. Фестиваль пройдёт на левом берегу Волги рядом с хутором Бобры на живописной территории природного парка Волго-Ахтубинской поймы. Подробности по ссылке.

№1

В субботу в Парке Победы, который расположился напротив Центрального стадиона «Волгоград-Арена», пройдет фестиваль молодежи «Берег-2019». В нём примут участие не только приглашенные хэдлайнеры: группа Хлеб, Гречка и 7Б, но и волгоградские исполнители: Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов и Саврасов и другие. Помимо нескольких музыкальных сцен, для гостей фестиваля будет работать лекторий, зона киберспорта, театральная сцена и фудкорт. Подробное расписание найдете здесь.

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