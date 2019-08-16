17 и 18 августа в Волгограде пройдут дрифт-фестиваль, чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу, пешеходная прогулка по улице Мира от музея Машкова, K-pop фестиваль и матч «Ротора» на стадионе «Волгоград Арена». А что еще интересного произойдет в городе в эти выходные, узнаете на сайте Bez.coffee. Эти выходные обещают быть насыщенными!

№5

В воскресенье в городе пройдет дрифт-фест. У вас будет возможность посмотреть трансляцию 5 этапа RDS GP на большом экране, поучаствовать в гонке на автосимуляторе с главным призом — билетами на финальный этап RDS GP в Сочи, выиграть 500 литров топлива и не только. Подробности по ссылке.

№4

18 июля на улице Мира состоится авторская бесплатная пешеходная экскурсия «Вечная классика и современный урболандшафт», на которой кандидат архитектуры Юлия Янушкина расскажет вам, как со временем менялся облик улицы Мира. Сбор группы около входа в музей Машкова. Как записаться на экскурсию узнаете здесь.

№3

В субботу в Волгограде пройдет ежегодный фестиваль K-pop Cover Challenge 2019, который устраивает волгоградский корейский центр «Миринэ». Программа мероприятия будет состоять из танцевального баттла и праздничного концерта.

№2

В воскресенье на стадионе «Волгоград Арена» пройдет матч между футбольными командами «Ротор» и «Шиник». Билеты стоят от 100-600 рублей. Где купить онлайн, узнаете здесь.

№1

В эти выходные в Волгограде впервые проведут чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу. Соревнования пройдут в специализированном вело-парке Trialmania на территории сквера 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе. Расписание и подробности находятся по ссылке.

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