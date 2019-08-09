В эти выходные в Волгограде интересные события пройдут не только в городе, но и в области. На территории Комсомольского сада для детей и взрослых пройдёт квест в верёвочном парке «Тарзания», музей Машкова проведет открытый городской пленэр, в хуторе Мартыновский в Новоаннинском районе пройдёт творческий фестиваль, на Центральной набережной отметят День физрука, а на территории парка ЦПКиО и «Волгоград Арены» состоится ночной забег и фейерверк. Больше мероприятий для детей, родителей и не только, вы найдёте в календаре событий на Bez.coffee.

№5

В воскресенье в парке Комсомольский сад пройдет бесплатный квест «Школа выживания в городских джунглях» верёвочного парка «Тарзания». Дети и взрослые поборются в ориентировании по компасу, установке палатки, стрельбе из лука и прохождении препятствий. Все участники получат скидки на посещение веревочных маршрутов, а победителям и самым активным вручат пригласительные билеты в веревочный парк. Так что не сидите дома в эти солнечные выходные, берите детей под ручку, а дальше вы знаете, что нужно делать!

№4

В эту субботу музей Машкова снова проводит открытый городской пленэр «Дворики улицы Мир­а». Вход бесплатный, но по записи. У вас есть возможность получить необходимые материалы для творчества от музея если вы попадете в первую двадцатку тех, кто успел записаться по телефону 38-59-15. Остальные участники работают со своими материалами.

№3

В эти выходные в области пройдет Международный фестиваль современной фотографии «Мартынов городок. Внутренняя граница» для тех, кто любит искусство и не боится спать в палатке. В хуторе Мартыновский пройдут творческие встречи с фотографами, мастер-классы по фотографии и анимации, лекции по краеведению и генеалогии, показ программы короткометражных фильмов фестиваля «Вкратце!», концерт, общение с местными жителями, купание в Бузулуке и многое другое. Как доехать, где жить и где найти подробное расписание узнаете здесь.

№2

10 августа ко Дню физкультурника на Центральной набережной подготовили спортивные развлечения для жителей и гостей города. Здесь пройдут показательные выступления по самбо, турниры по флорболу и мини-футболу, спортивному ориентированию, шахматам, а также мастер-классы по кроссфиту и волейболу.

№1

В субботу на территории парка ЦПКиО и «Волгоград Арены» пройдет ночной забег, где участники преодолеют дистанцию 4,5 километра по трибунам, балконам и лестницам любимого стадиона. В завершении мероприятия обещают красочный фейерверк. Более подробно написано здесь.

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