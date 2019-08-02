Вот и дождались. В пойме реки Царица, на новой благоустроенной территории парка «Раздолье», наконец-то завершилось строительство тюбинговых трасс. Трассы обещали открыть ещё зимой текущего года, но что-то пошло не так. И вот в разгаре лета волгоградцы все же увидят новые трассы и даже смогут на них прокатиться. Как сообщает «КП-Волгоград», открытие планируется 3 августа. В этот день запланирована развлекательная программа и, конечно, открытие новой зоны для отдыха и развлечений. Парк планируют открыть в 10 утра, а стоимость получасового катания на ватрушках обойдется в 200 рублей. Кататься разрешать только тем, кому исполнилось 12 лет.

На данный момент трассы проходят обкатку. Специалисты проверяют все ли готово и все ли безопасно. Всего в парке построили 4 всесезонные трассы для катания на тюбингах разной протяженности, но поначалу будут работать только две. Для безопасного торможения были оборудованы смягчающие подиумы. А для удобного подъема в горку был установлен бугельный подъемник, сейчас он также проходит тестовые испытания и заработает в ближайшее время.

Для катающихся будут установленны ограничения, которые нужно будет соблюдать для своей же безопасности. Инструктора будут консультировать гостей и пояснять как следует вести себя на горке и, что не нужно делать. Со своими ватрушками и другими приспособлениями для спуска на трассу пускать не будут.

Трассы будут работать как в теплое время года так и в холодное. Так что если все пойдет по плану, то в скором времени желающие смогут испытать чудо горки на себе.

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