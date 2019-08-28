Празднование 75-летия Красноармейского района было перенесено на 7 сентября. С таким предложением к властям обратились сами волгоградцы. Мероприятия, посвященные юбилею Красноармейского района, будут проходить на Севастопольской набережной. Гостей праздника ждет выступление лучших творческих коллективов, работа интерактивных площадок и красочное пиротехническое шоу.

В рамках мероприятия для жителей и гостей Красноармейского района выступят ансамбль казачьей песни «Тихий Дон», образцовая художественная танцевальная шоу- группа «Новация», вокальный ансамбль «Волгоградцы», ансамбль народного танца «Русь», образцовый художественный ансамбль спортивного бального танца «Синтез», образцовый художественный вокальный ансамбль «Оникс», своим талантом с волгоградцами поделятся солисты Мякоход Анна, Гриценюк Алексей, Цалаева Дарья, Ерёмин Аркадий (саксофон), Бондаренко Сергей (труба).

С 19:30 начнут работу творческие площадки: горожан ждет различные мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, фотозоны, вниманию самых маленьких гостей — аквагрим, рисунки на асфальте, мыльные пузыри. Впервые на Севастопольской набережной в честь 75-летия Красноармейского района Волгограда 7 сентября состоится красочное пиротехническое шоу, его начало в 21:30.

31 августа и 1 сентября в Красноармейском районе пройдут мероприятия, посвященные 430-летию Царицына-Сталинграда-Волгограда. 31 августа гостей и жителей района приглашают на бульвар Энгельса. Здесь зрителей ждут Поющий арт-бульвар «Творческий серпантин» и концертная программа «Звездная карусель Красноармейска». Организаторы подготовили выступление народных коллективов, фотовыставку, работу интерактивных площадок. Начало в 17:00.

1 сентября праздничные мероприятия пройдут на обновленной Севастопольской набережной. В 20:00 здесь начнется праздничный концерт. Параллельно будут работать фото-зоны, передвижные выставки и интерактивные площадки.