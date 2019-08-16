По иску прокуратуры Волгоградской области суд обязал собственника кинотеатра «Юбилейный» отремонтировать здание и привести его в надлежащий вид. После проведенной прокуратурой Красноармейского района г. Волгограда проверки, установлено неудовлетворительное состояние кинотеатра «Юбилейный»: отсутствует значительная часть кровли, разрушены ступени, имеются глубокие трещины в штукатурке фасада здания, во многих окнах нет стекол.

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Волгоградской области, чтобы сохранить облик исторического здания, к его собственнику – ООО «Плюс» прокуратурой Красноармейского района предъявлен иск в Иловлинский районный суд (по месту нахождения ответчика). По решению суда собственник ООО «Плюс» обязан разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта, согласовать ее с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, а также за свой счет выполнить указанные работы.

Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме, судебное решение вступило в законную силу. Его исполнение взято на контроль прокуратурой Красноармейского района.

Суд обязал собственника отремонтировать кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе Общество

Суд обязал собственника отремонтировать кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе Общество
Суд обязал собственника отремонтировать кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе Общество
Суд обязал собственника отремонтировать кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе Общество

 

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