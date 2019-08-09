В двухнедельной экспедиции по Волгоградской области примут участие более ста представителей ассоциации студенческих отрядов «Поискового движения России». Работы стартуют 10 августа в Городищенском районе, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, акция объединит 20 студенческих поисковых отрядов из Волгограда, Казани, Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Оренбурга, Калуги, Санкт-Петербурга, Рязани, Башкирии. В полевых условиях начинающие поисковики ознакомятся со спецификой раскопок в степи, научатся работать с глубинными металлоискателями, картами и архивами, а также данными аэрофотосъёмки. Экспедиция пройдет на участке между населенными пунктами Вертячий и Песковатка Городищенского района, где в августе 1942 года шли ожесточенные бои.

Поисковики примут участие в церемонии захоронения поднятых останков защитников Отечества, которая состоится 23 августа на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Напомним, в 2018 году с воинскими почестями предан земле 841 защитник Родины.

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