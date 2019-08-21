Музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил увлекательную и яркую программу «Краски лета», во время которой можно будет научиться рисовать на воде. Также в рамках программы гости смогут узнать необычные факты и древнейшие легенды о символе лета — бабочках. На уникальной экспозиции «Крыльев прекрасный полет» будет представлено более 10 000 бабочек из разных уголков планеты.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», гостей ждет удивительный и красочный мастер-класс в технике «Эбру» от студии песка «Зурбаган», с помощью которого участники сами смогут воссоздать все краски лета на воде.

Эбру- это древнейшая техника рисования, которая предполагает использование в качестве холста необычную поверхность – воду с последующим переносом изображения на бумагу. Эбру не предполагает, что рисунок должен получиться четким и ровным: вся техника основана на абстракции и произвольном узоре. Жидкие краски хорошо растекаются по поверхности, а с помощью тонких палочек и гребней художник придает кругам на воде форму. При этом, вода должна быть подготовлена специальным образом, а краски особенные, на натуральной основе. В результате получаются невероятные по красоте картины, повторить которые практически невозможно.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.