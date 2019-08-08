Детей приглашают принять участие в увлекательном квесте от веревочного парка «Тарзания» — «Школа выживания в городских джунглях», который будет проходить в парке «Комсомольский сад» уже в это воскресенье. Участникам квеста предложат весело и с пользой для здоровья провести этот день.

Квест будет проходить 11 августа, начало в 17:00. Участники поборются за победу в таких дисциплинах, как ориентирование по компасу, азимут, установка палатки, стрельба из лука, прохождение препятствий. Самые активные участники и победители получат пригласительные билеты в веревочный парк «Тарзания». Все участники без ограничения по возрасту и полу получат скидки на посещение веревочных маршрутов.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83. Принять участие в квесте смогут все желающие.

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