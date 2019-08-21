Четыре автобусных маршрута Волгограда изменили схему движения в связи с проведением плановых ремонтных работ на участке улицы Огарева в границах улиц Рабоче-Крестьянской и Козловской с 21 августа.

На участке между остановками «Огарева» и «Гостиница «Южная» скорректирована работа маршрутов № 2 «Кинотеатр Юбилейный — Ж/д вокзал», №88 «Ж/д вокзал – Пос. Горьковский», №89 «Песчанка – Ж/д вокзал» и №52Э «Автовокзал — Дачи «Орошенец». На время проведения плановых работ в схему движения общественного транспорта добавлены остановки «Козловская» и «Архитектурно-строительный университет», автобусы пройдут по улицам Козловской, Баррикадной и Рабоче-Крестьянской. Изменения действуют до окончания работ 15 октября.

В рамках информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на улице Огарева установлены соответствующие дорожные знаки. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке будет временно приостановлен проезд автомобильного транспорта. Объезд возможен по улицам Рабоче-Крестьянской, Козловской, Академической и Баррикадной.

Водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута в указанный период и заранее планировать поездки в границах Ворошиловского района Волгограда.