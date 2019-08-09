По итогам исследования мобильных приложений девяти операторов первое место среди мобильных приложений сотовых операторов для iOS и второе место среди аналогичных приложений для Android занял «Мой Билайн» занял.

Всего Роскачество тестировало 18 мобильных приложений.  Исследование проводилось по 32 критериям, которые были сгруппированы по нескольким основным свойствам: выбор тарифа, функциональность, удобство использования, безопасность, производительность и надежность, информативность и достоверность сведения о приложении в онлайн-магазине.

«Мой Билайн» для iOS получил максимальные оценки в категориях управление тарифным планом, опции мобильной связи, статистика расходов, история пополнений, информация о счете и безопасность. Общая оценка приложения для iOS составила 4,77 из 5, для Android – 4,81.

По словам вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Джорджа Хелда, по итогам 2 квартала 2019 года количество уникальных ежемесячных пользователей приложения выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: «Это уже не просто операторское приложение, а инструмент для использования возможностей цифрового мира. Каждый второй пользователь «Мой Билайн» интересуется новыми дополнительными сервисами и предложениями, которые можно найти в нашем мобильном приложении. Например, получить бонусы за покупки более чем в 600 онлайн-магазинах».

Роскачество оценило мобильное приложение «Мой Билайн» как лучшее для iOS На связи

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