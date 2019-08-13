«Управление отходами — Волгоград» организована плановая работа по централизованному вывозу отходов от жителей острова Сарпинский Кировского района Волгограда.

В период с 1 июля по 1 августа регоператором вывезено более 22 тонн отходов. Всего на острове установлено 26 универсальных восьмикубовых бункеров для сбора и вывоза ТКО.

Напоминаем, в конце июня региональный оператор приобрел новый высокоэффективный транспорт повышенной проходимости для обслуживания территории острова Сарпинский и других труднодоступных территорий региона.

«Управление отходами — Волгоград» осуществляет сбор и вывоз отходов с помощью мусоровоза с задней загрузкой на шасси автомобиля КАМАЗ, с высоким коэффициентом уплотнения и эффективным подпрессованием мусора в кузове, что позволяет собрать больше отходов и отправить их на переработку.

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