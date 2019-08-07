Компания ООО «Управление отходами — Волгоград» продолжает работу по налаживанию удобной и экологически безопасной системы вывоза мусора в регионе.

На начало августа регоператор увеличил количество контейнеров до 26 730, что на 1200 единиц больше аналогичного периода в июле.

Напомним, за прошедший период региональный оператор расставил современные евро контейнеры на территории Быковского, Еланского, Котовского и Среднеахтубинского районов. Последовательно обновляется контейнерный парк на территории г. Волгоград.

Единый номер регионального оператора для физических лиц 8-800-350-43-48
Для юридических лиц 8 (8442) 26-82-67, добавочные 200-208
Официальный сайт регионального оператора UO34.ru
Электронный адрес [email protected]
Заключение договоров с юридическими лицами ведется по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская 14Б, 2 этаж.

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