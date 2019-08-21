Волгоградская область заняла вторую позицию в ТОП-10 субъектов Российской Федерации по суммарному объему инвестиционных обязательств реализуемых проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и четвертую позицию по количеству таких проектов. Общий объем инвестиций в рамках концессионных соглашений, нацеленных на развитие области, составляет 90,31 млрд руб. Большую часть из этих средств — 87,6 млрд руб. или 97% — через облигации инвестируют в модернизацию коммунального хозяйства Волгограда ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

ТОП-10 субъектов РФ по суммарному объему инвестиционных обязательств концессионных проектов в стадии реализации составлен Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). Согласно рэнкингу НАКДИ Волгоградская область находится на втором месте по объему частных инвестиций, уступая только Санкт-Петербургу. По количеству концессионных проектов регион занимает четвертое место, разделив его с Новосибирской областью.

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) с 2016 года осуществляет мониторинг концессионных конкурсов и реализации концессионных соглашений в Российской Федерации двух категорий:

— средней категории с объемом инвестиционных обязательств от 100 млн руб. до 1 млрд руб.,

— крупной категории с объемом инвестиционных обязательств свыше 1 млрд руб.

В настоящее время в Волгоградской области осуществляются 7 концессионных проектов, из них 4 – в жилищно-коммунальной отрасли на территории Волгограда и Урюпинска. Суммарный объем инвестиций по всем проектам государственно-частного партнерства в регионе составляет 90,31 млрд руб. Эти средства компании-инвесторы направляют на улучшение комфорта проживания жителей, а также развитие региона и его столицы в долгосрочной перспективе.

Обеспечить Волгоградской области высокие позиции в рэнкинге НАКДИ помогли крупнейшие инвестпроекты, которые сегодня выполняют в сферах водоснабжения и теплоснабжения в Волгограде компании ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

«Концессии водоснабжения» приступили к модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города, которое под управлением МУПа пришло в критическое состояние, в 2015 году. Неконтролируемая аварийность на сетях, высокий износ оборудования насосных станций, ставшие следствием неграмотно выстроенной технической политики и недофинансирования со стороны муниципального предприятия, сказывались на качестве предоставляемых жителям коммунальных услуг. Однако инвестор смог выправить ситуацию.

За четыре года «Концессиям водоснабжения» удалось снизить аварийность на сетях водопровода и канализации на 26,5%, сократить потери воды в трубах на 46,7%. Добиться такого результата позволили: реконструкция 87 водопроводных и канализационных насосных станций, обновление 200 км сетей. Снижение аварийности и сокращение потерь в сетях – залог бесперебойной подачи питьевой воды в дома волгоградцев.

Улучшить функционирование инженерных систем и повысить надежность подачи коммунальных ресурсов тепловой энергии и горячей воды потребителям – задачи, которые с октября 2016 года успешно решает ООО «Концессии теплоснабжения». Приступив к работе вместо МУПа, компания обеспечила поэтапное техническое перевооружение неэффективных объектов тепловой инфраструктуры города: теплотрасс, котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Инвестор построил новые блочно-модульные котельные на газовом топливе. Две такие БМК заместили устаревшие неэкологичные котельные: мазутную в поселке Южном Красноармейского района и угольную в Гумраке Дзержинского района. Тем самым был продемонстрирован в действии принцип «зеленых» инвестиций. Еще одна «блочка» появилась с учетом высокого социального запроса населения в поселке Металлургов Краснооктябрьского района взамен неэффективного ведомственного источника тепла.

С целью повышения надежности подачи тепла и горячей воды населению «Концессии теплоснабжения» в период с 2016 по 2018 годы реконструировали 12 стационарных котельных и 18 ЦТП. В котельных и тепловых пунктах заменили старое оборудование, включая котлы, теплообменники, насосы, систему электроснабжения, внедрили автоматику управления процессами горения. Кроме того, за время работы «Концессии теплоснабжения» обновили 120 км (в однотрубном исчислении) ветхих сетей отопления и ГВС во всех районах города.

Суммарный объем финансовых средств, которые в течение 30 лет инвестируют в реновацию водопроводно-канализационной и тепловой инфраструктур Волгограда ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», составит 87,6 млрд. руб.

Реализация государственно-частного партнерства, в том числе в сфере ЖКХ, направление частных инвестиций в развитие важнейших систем жизнеобеспечения способствуют улучшению инвестиционного климата Волгоградской области.

Напомним, модернизация объектов коммунального хозяйства Волгограда осуществляется с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» поддержали инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.