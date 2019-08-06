Конные прогулки стали настолько популярными у туристов, что сотрудникам природного парка «Эльтонский» не оставалось ничего другого, как увеличить их количество. В этом году по пяти из двенадцати существующих маршрутов специалисты парка предлагают туристам проехать верхом на лошадях или в конных упряжках.

Наибольшим спросом у посетителей парка пользуются экскурсии «Озеро Эльтон» и «Улаган — прошлое и настоящее». Первая знакомит туристов с жемчужиной Приэльтонья – уникальным по минеральному составу озером, давшим название поселку и природному парку. Вторая – предлагает насладиться видами, которые открываются с самой высокой точкой заволжских степей – горой Улаган, хранящей память о тех временах, когда вся прилегающая территория была дном моря.

На всем пути следования туристов, решивших совместить конную прогулку со знакомством с главными достопримечательностями природного парка, сопровождают опытные сертифицированные инструкторы. Они помогают найти общий язык с лошадью, освоиться в седле, и получить настоящее удовольствие от общения с животным и путешествия.

Конные маршруты включают не только верховые прогулки, но и экскурсии на двуколках и повозках – они востребованы семьями с детьми, пожилыми людьми и позволяют спокойно и неспешно насладиться степными пейзажами Приэльтонья.

все подробности о маршрутах и их стоимости можно уточнить в дирекции природного парка: Волгоградская область, Палласовский район, п. Эльтон, ул. Пушкина, д. 45/1; тел.: 8 (84492) 5-66-01.