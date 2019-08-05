Ещё один природный парк региона был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Решение о присвоении статуса биосферного резервата ЮНЕСКО природному парку «Эльтонский» было принято на сессии международного Координационного совета программы «Человек и биосфера» в Париже. Первым этот статус получил природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» ещё в 2011 году.

Заявка волгоградского региона о включении природного парка «Эльтонский» в границах Венгеловского, Приозерного, Степновского и Эльтонского сельских поселений Палласовского района во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО была направлена в начале 2019 года.

Новый статус дает дополнительные возможности для обеспечения сохранности природных объектов, уникальной биологической системы территории. На площади более 106 тысяч гектаров встречается около 600 видов растений и более 330 видов позвоночных животных. Среди них 265 видов птиц, в том числе краснокнижных, — почти половина птичьего разнообразия Европы. Здесь пересекаются миграционные пути пернатых, поэтому Приэльтонье признано ключевой орнитологической территорией международного значения и перспективным участком «Изумрудной Сети».

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, статус биосферного резервата ЮНЕСКО также позволяет развивать экологический туризм, народные промыслы, эффективно сочетать задачи по сохранению уникального природного уголка с социальными и экономическими интересами людей.