В регионе до конца лета было продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничение продлится до 29 августа. Такое решение принято в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах. До окончания действия ограничения Облкомприроды рекомендует гражданам воздержаться от посещения лесов.

Отметим, что сегодня в регионе проводится большая работа по профилактике лесных пожаров – в постоянном режиме патрулируются леса, созданы минерализованные полосы, установлены предупредительные аншлаги, производится обновление парка лесопожарной техники. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» осуществлена поставка в регион двух тракторов и девяти автомобилей повышенной проходимости. В конце августа ожидается поставка четырех пожарных автоцистерн.