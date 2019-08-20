Жителей и гостей региона приглашают присоединиться к экскурсионному туру «За Сталинград!», посвященному Дню памяти о мирных жителях Сталинграда, ставших жертвами варварской бомбардировки 23 августа 1942 года во время Великой Отечественной войны.

Организатором выступает туристско-информационный центр Волгоградской области совместно с интерактивным музеем «Россия – Моя история». Мероприятие состоится 23 августа в Центральном районе Волгограда. Участники тура узнают факты об одном из самых страшных событий войны, вспомнят историю битвы на Волге, а также смогут отправить уникальные открытки из Сталинграда.

Как сообщают в пресс-службы Туристско-информационного центра Волгограда, экскурсанты пройдут по Аллее Героев, Набережной 62-й Армии, после чего посетят фотодокументальную выставку «Здания-крепости Сталинграда», которая будет открыта 23 августа перед интерактивным музеем «Россия – Моя история». Уже традиционной особенностью экскурсии станет отправление исторических открыток с приветом из Сталинграда. В холле интерактивного музея все желающие смогут написать из города-героя своим родным и близким.

Начало экскурсионных туров – 23 августа в 10:00 и в 15:00, продолжительность – 2 часа. Участие в экскурсии свободное, обязательна предварительная запись по телефонам +7(8442) 52-98-93. Проект реализуется при участии «Почты России».

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Волгоград готовится праздновать 76-ю годовщину победы в Сталинградской битве
  2. Как в Волгограде будут Масленицу отмечать
  3. Выставка «Здания-крепости Сталинграда» напомнит о жертвах варварской бомбардировки 23 августа 1942 года