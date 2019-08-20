Жителей и гостей региона приглашают присоединиться к экскурсионному туру «За Сталинград!», посвященному Дню памяти о мирных жителях Сталинграда, ставших жертвами варварской бомбардировки 23 августа 1942 года во время Великой Отечественной войны.

Организатором выступает туристско-информационный центр Волгоградской области совместно с интерактивным музеем «Россия – Моя история». Мероприятие состоится 23 августа в Центральном районе Волгограда. Участники тура узнают факты об одном из самых страшных событий войны, вспомнят историю битвы на Волге, а также смогут отправить уникальные открытки из Сталинграда.

Как сообщают в пресс-службы Туристско-информационного центра Волгограда, экскурсанты пройдут по Аллее Героев, Набережной 62-й Армии, после чего посетят фотодокументальную выставку «Здания-крепости Сталинграда», которая будет открыта 23 августа перед интерактивным музеем «Россия – Моя история». Уже традиционной особенностью экскурсии станет отправление исторических открыток с приветом из Сталинграда. В холле интерактивного музея все желающие смогут написать из города-героя своим родным и близким.

Начало экскурсионных туров – 23 августа в 10:00 и в 15:00, продолжительность – 2 часа. Участие в экскурсии свободное, обязательна предварительная запись по телефонам +7(8442) 52-98-93. Проект реализуется при участии «Почты России».