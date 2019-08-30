Впервые в Волгограде будут проходить «Первые спортивные игры на Волге», которые соберут более пяти тысяч представителей регионов Южного федерального округ. Атлеты поборются за награды в 16 видах спорта. Торжественное открытие соревнований состоится в Центральном парке культуры и отдыха 31 августа в 15:00.

Как сообщают в комитете по развитию туризма Волгоградской области, соревнования пройдут на нескольких площадках. В акватории Волги у памятника «Чайка на волнах» состоятся парусная регата, состязания по водно-моторному спорту, мастер-класс по экстремальным водным соревнованиям флайборд. В волгоградской школе № 23 пройдет открытый турнир по кикбоксингу и кудо; в Волгоградской государственной академии физической культуры и спорта — турниры по прыжкам на батуте, акробатике и эстетической гимнастике. В школе №55 состоится мастер-класс и товарищеский матч с участием бывших игроков «Ротора», в спорткомплексе «Альянс Баскет» — открытый турнир по карате-киокушин, в школе №15 — турнир по самбо. В Центральном парке культуры и отдыха соберутся участники турниров по паркуру, фристайлу, а также легкоатлетического забега «Волгоградская миля». Здесь же пройдет презентация достижений учреждений физической культуры и спорта.

Спортивная программа продолжится и 1 сентября — на рокадной дороге состоится шоссейная гонка велосипедистов «Волжский ветер». Организатором «Первых спортивных игр на Волге» является Волгоградское региональное отделение комитета национальных и неолимпийских видов спорта России при содействии администрации Волгограда и областных спортивных федераций.