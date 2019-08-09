В эти выходные парк «Комсомольский сад» проведет сразу несколько мероприятий, рассчитанных как на детей так и на взрослых. Для детей в парке будет организован квест «Школа выживания в городских джунглях». А для взрослых тут пройдет опен-эйр (открытое занятие) и свободный урок по Зумбе.

Zumba– это фитнес-программа, состоящая из танцевальных движений под мотивы в стиле латино. Она включает в себя микс из элементов таких активных танцев, как самба, хип-хоп, сальса, меренге, бачата, кумбия, фламенко и некоторых других.

Занятия проведет тренер волгоградской школы танцев «Дыхание души» Татьяна Гребенникова. Мероприятие пройдет 11 августа, начало в 19:00.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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