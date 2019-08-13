Жителям Краснооктябрьского района будет временна отключена поставка газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение связанно с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет приостановлена 20 августа 2019г. с 6:00 до 20:00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Краснооктябрьском районе г.Волгограда по следующим адресам:

ул.Богунская, 26, 28-31, 28А, 38, нечётн. 33-41;

Северный городок, 1, 1А, 2, 3, 5;

Пр.Металлургов, 15, нечёт. 19-33, 50, 52, 54;

ул.Поддубного, 3, 5, 7, 9, 13, 15;

ул.Качалова, чётн. 40-48, 52;

ул.Ерёменко, нечёт. 15-31, 35, 45, чётн. 60-74, чётн. 148-158;

ул.Титова, 36, 36А, 38А, 40, 43А, 44-62, 64;

ул.Таращанцев, 1, 3, нечёт. 73-85, 93;

ул.Вершинина, чётн. 4-16, 20, 22, 24, 32, 34, 5, 7;

ул.Гончарова, 2, 4;

ул.Репина, нечёт. 21-27, 66, 68, 70;

ул.Библиотечная, чётн. 8-14;

ул.40 домиков, 1-6, 8, 12, 13, 14;

ул.Триумфальная, нечёт. 3-13, 5А;

ул.Штеменко, 50, 52-62, 64, 66, 68;

ул.Бажова, нечёт. 3-11;

ул.Поддубного, чётн. 10-22, 14А, 21, нечёт .25-31;

ул.Созидательская, чётн. 4-12;

ул.Геленджикская, чётн. 4-24;

ул.Софийская, нечёт.3-17;

п.Мирный, 6-29, 41, 42, 44, 45, 46, 49-52, 60, 61, 69;

ул.Тарифная, 17;

ул. Вогульская, 60, 62-87, нечёт.89-109;

ул.Кустанайская, нечёт. 59-75.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района), 93-11-91 (справочная служба).