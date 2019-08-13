Жителям Краснооктябрьского района будет временна отключена поставка газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение связанно с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет приостановлена 20 августа 2019г. с 6:00 до 20:00 будет приостановлена поставка газа потребителям,  проживающим в Краснооктябрьском районе г.Волгограда по следующим адресам:

  • ул.Богунская, 26, 28-31, 28А, 38, нечётн. 33-41;
  • Северный городок,  1, 1А, 2, 3, 5;
  • Пр.Металлургов,  15, нечёт. 19-33, 50, 52, 54;
  • ул.Поддубного,  3, 5, 7, 9, 13, 15;
  • ул.Качалова,  чётн. 40-48, 52;
  • ул.Ерёменко,  нечёт. 15-31, 35, 45, чётн. 60-74, чётн. 148-158;
  • ул.Титова,  36, 36А, 38А, 40, 43А, 44-62, 64;
  • ул.Таращанцев,  1, 3, нечёт. 73-85, 93;
  • ул.Вершинина,  чётн. 4-16, 20, 22, 24, 32, 34, 5, 7;
  • ул.Гончарова,  2, 4;
  • ул.Репина,  нечёт. 21-27, 66, 68, 70;
  • ул.Библиотечная,  чётн. 8-14;
  • ул.40 домиков,  1-6, 8, 12, 13, 14;
  • ул.Триумфальная,  нечёт. 3-13, 5А;
  • ул.Штеменко,  50, 52-62, 64, 66, 68;
  • ул.Бажова,  нечёт. 3-11;
  • ул.Поддубного,  чётн. 10-22, 14А, 21, нечёт .25-31;
  • ул.Созидательская,  чётн. 4-12;
  • ул.Геленджикская,  чётн. 4-24;
  • ул.Софийская,  нечёт.3-17;
  • п.Мирный,  6-29, 41, 42, 44, 45, 46, 49-52, 60, 61, 69;
  • ул.Тарифная,  17;
  • ул. Вогульская,  60, 62-87, нечёт.89-109;
  • ул.Кустанайская,  нечёт. 59-75.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:
73-94-35,  73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района),  93-11-91 (справочная служба).

:-P
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