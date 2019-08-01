В Красноармейском районе на стадионе «Темп» заканчиваются работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения к возводимому на территории стадиона зданию спортивного корпуса. Работы ведутся параллельно с подготовкой фундамента под новый спорткомплекс, в ближайшее время здесь начнутся бетонные работы.

​Общая протяженность уложенных водопроводных и канализационных труб из современных материалов составила порядка 700 метров, специалисты также установили на территории стадиона распределительные колодцы. Вместе с этим рабочие смонтировали по периметру футбольного поля, где будет обустроен легкоатлетический сектор, систему ливневой канализации.

В ближайшее время рабочие приступят к подготовке основания для устройства новых беговых дорожек, установке 12-метровых опор освещения и продолжится возведение нового спортивного сооружения, где разместятся игровой зал, тренерские, душевые комнаты, раздевалки и др.

Во время второго этапа реконструкции «Темпа» здесь также будут построены новый спортивный комплекс, полоса препятствий, многофункциональная игровая площадка и обновлено покрытие теннисного корта. Кроме того, стадион будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения и оснащен системой видеонаблюдения. Ввод в эксплуатацию объектов состоится в 2020 году.

После первого этапа реконструкции в современных условиях здесь продолжили заниматься юные футболисты – теперь их тренировки проходят на новом поле с искусственным газоном площадью 8 тысяч кв. м.

По завершению работ второй очереди «Темп» превратится в многофункциональный спортивный центр. Бесплатные занятия будут проходить в помещениях и на спортивных площадках, оборудованных в соответствии с современными требованиями, это позволит повысить уровень подготовки воспитанников.