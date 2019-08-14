Ещё одна выставка в рамках проекта «Двенадцать», реализуемого музеем-заповедником «Старая Сарепта», откроется уже 15 августа. Новая выставка «Сарепта и археология» расскажет об археологических находках древних периодов, которые впервые будут представлены вниманию волгоградцев и гостей города.

Среди экспонатов выставки – находки со стоянки Ивановка IV периода каменного века, бронзовый топор, фрагменты каменного терочника и каменного топора, сосуд срубной культуры бронзового века. Эпоха средневековья представлена находками экспедиции В. И. Мамонтова из одиночных курганов совхоза «Пригородный» и находками экспедиции И. А. Воронцова с Зубовского поселения. В их числе — костяные накладки лошадиной сбруи, металлические бляшки, бронзовое зеркало, а также уникальный золотоордынский сосуд. Помимо этого, посетители музея-заповедника увидят находки из раскопок музея-заповедника «Старая Сарепта» прошлых лет и раскопок сектора археологии 2018 года – оружейные кремни от ружей XVIII века, кокарду учащегося городского училища города Царицына конца XIX — начала XX века и другие.

Напомним, проект «Двенадцать» был запущен в январе 2019 года в честь тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На протяжении всего юбилейного года посетители музея будут знакомиться с двенадцатью уникальными музейными коллекциями, а также станут участниками двенадцати захватывающих экскурсий. Каждая выставка будет открыта для посещения в течение месяца, экскурсии проходят каждую субботу в 12:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.