Жителей и гостей города приглашают принять участие в акции «День пассажира», приуроченной ко Дню знаний. Акция будет проходить 2 сентября с 16:00 до 17:00 на пригородном вокзале станции Волгоград-1.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», во время мероприятия специалисты АО «Волгоградтранспригород» проинформируют студентов и школьников о действующих льготах, а также помогут подобрать наиболее удобный маршрут до места учебы и обратно.

Желающие смогут поучаствовать в блиц-викторине на тему: «Волгоград. Взгляд в прошлое, настоящее, будущее». За правильные ответы на вопросы, связанные с историей и современностью города-героя, железнодорожники подарят тематические сувениры.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. На ЖД станции Волгоград-1 пройдет акция «День пассажира»
  2. Движения электротранспорта измениться в связи с проведением «Фестиваля болельщиков FIFA2014»
  3. 9 мая будут работать свыше 400 единиц общественного транспорта