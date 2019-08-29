Жителей и гостей города приглашают принять участие в акции «День пассажира», приуроченной ко Дню знаний. Акция будет проходить 2 сентября с 16:00 до 17:00 на пригородном вокзале станции Волгоград-1.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», во время мероприятия специалисты АО «Волгоградтранспригород» проинформируют студентов и школьников о действующих льготах, а также помогут подобрать наиболее удобный маршрут до места учебы и обратно.

Желающие смогут поучаствовать в блиц-викторине на тему: «Волгоград. Взгляд в прошлое, настоящее, будущее». За правильные ответы на вопросы, связанные с историей и современностью города-героя, железнодорожники подарят тематические сувениры.