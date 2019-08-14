В Центральном районе начались работы по переносу многофункциональной спортплощадки с улицы Ткачева. На её месте будет возведен современный крытый спортивный корпус, с открытием которого воспитанники школы олимпийского резерва будут тренироваться в более комфортных условиях в любое время года. Открытая же спортивная площадка со всем оборудованием будет перемещена к школе № 84, где подобного спортгородка никогда не было. После завершения всех работ уже в новом учебном году на площадке смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, теннисом учащиеся средней школы, а во внеурочное время – все желающие.

​Сейчас на месте будущей спортплощадки у школы № 84 специалисты ведут работы по устройству асфальтобетонного основания, на которое затем рабочие уложат специальное резиновое покрытие. Следующим этапом станет монтаж спортивно-игровых элементов, а также установка ограждения и опор освещения.

Участок по улице Ткачева рядом со школой олимпийского резерва входит в зону комплексного благоустройства в рамках реализации инвестпроекта. Благодаря муниципально-частному партнерству с ЧОУ СОШ «Поколение» вместо прежней открытой спортивной площадки будет построен новый современный спортивный комплекс площадью порядка 855 квадратных метров. В комфортных условиях в нем круглый год смогут заниматься более 400 юных спортсменов. Объект по-прежнему будет находиться в муниципальной собственности муниципалитета, все тренировки для воспитанников МОУ Волгограда будут бесплатными.