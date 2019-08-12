Жителей и гостей города приглашают посетить военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!», приуроченный к 77-й годовщине массированной бомбардировки города в период Сталинградской битвы. Фестиваль будет проходить на южном склоне Мамаева кургана 24 августа.

Организаторами мероприятия выступили: музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества, РОО «Сталинград Армия Дон», МАУ «Информационное агентство Волгограда».

В рамках фестиваля гости смогут увидеть военно-историческую реконструкцию стать участниками интерактивной программы и послушать фронтовые песни. Организаторы планируют открыть для посетителей 10 тематических площадок. В рамках фестиваля также будет экспонироваться выставка под названием «Трагедия мирного населения Сталинграда». Интерактивные площадки начнут свою работу в 14:00. В это же время состоится фронтовой концерт. В 16:00 все собравшиеся увидят реконструкцию боя.