В программе празднования Дня города запланировано проведение фестиваля национальных культур «#ЭтноФест», который будет проходить 1 сентября, в парке «Комсомольский сад». На одной площадке соберутся белорусы, поляки, евреи, татары, казахи, вьетнамцы, корейцы, армяне, кабардинцы, осетины, грузины, азербайджанцы, а также представители народов Республики Дагестан и другие. С культурой донских казаков гостей мероприятия познакомит казачий курень. Начало праздника в 12:00.

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться поближе с культурой разных народов, их обычаями, кухней и обрядами. Так, например, Волгоградский округ Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» разместит на площадке инсталляцию в стиле казачьего подворья – тут будут представлены элементы внутреннего убранства дома, предметы обихода казаков и другое.

Кроме того, здесь откроется выставка декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и предметов быта. Горожанам предложат поучаствовать в мастер-классах по проведению национальных игр. Любой желающий сможет научиться писать свое имя на разных языках, а также выучить танцы народов, проживающих на территории Волгограда.

Свою интерактивную игровую программу, включающую в себя несколько творческих конкурсов, викторин и мастер-классов, представят студенты и преподаватели Института иностранных языков ВГСПУ. Мероприятия будут связаны с лингвокультурой различных стран мира, где говорят на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, китайском и японском.

В этногородке состоится и концертная программа, где свои творческие номера представят коллективы национальных общественных организаций города. В финале мероприятия все участники этнофеста исполнят музыкально-хореографическую композицию, которая объединит представителей 15 народов.