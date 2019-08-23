В эти выходные в Камышине будет проходить арбузный фестиваль, который ежегодно посещают тысячи людей, включая волгоградцев. Чтобы гостям было удобней добираться до места проведения фестиваля назначаются дополнительные пригородные поезда.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», 24 августа в Волгоградском регионе Приволжской магистрали назначаются дополнительные поезда для перевозки участников ХII Камышинского арбузного фестиваля. Жители и гости Волгограда смогут комфортно доехать до Камышина железнодорожным транспортом, а вечером того же дня – вернуться обратно. Тур выходного дня организует АО «Волгоградтранспригород».

Перевозка осуществляется на пригородном поезде № 6807 Южная — Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Южная в 5:42, отправление со ст. Волгоград-1 в 7:08, отправление со ст. Качалино в 8:44. Прибытие на ст. Петров Вал в 10:57. Там будет осуществлена пересадка на рельсовый автобус № 6506 Петров Вал – Камышин-1. Отправление со ст. Петров Вал в 11:10. Прибытие на ст. Камышин-1 в 11:39.

Вернуться в Волгоград из Камышина на пригородном поезде можно будет вечером того же дня. Рельсовый автобус № 6505 Камышин-1 – Петров Вал отправится со ст. Камышин-1 в 17:18, прибудет на конечную ст. Петров Вал в 17:47. Там будет осуществлена пересадка на электропоезд № 6806/6808/6327 Петров Вал – Качалино – Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Петров Вал в 18:02, прибытие на ст. Качалино в 20:12, прибытие на ст. Волгоград-1 в 21:35, прибытие на ст. Шпалопропитка в 22:26.

Полная стоимость поездки по маршруту Волгоград – Петров Вал – Камышин-1 составляет 460 рублей. Для детей — 230 рублей.

Кроме того, на 24 августа назначены дополнительные рейсы рельсовых автобусов по маршруту Петров Вал – Камышин-1 – Петров Вал. Отправление со ст. Петров Вал в 9:30 и 18:50. Отправление со Камышин-1 в 10:26 и 19:50.

Электропоезд № 6736/6735 Аэропорт — Шпалопротика 24 августа отправится со ст. Аэропорт в 20:24 (на 23 минуты позже) и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 22:52 (на 34 минуты позже).