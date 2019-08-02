В августе для жителей и гостей города продолжаться мероприятия, проходимые в рамках проекта «Первая улица Мира» — реализуемым музеем изобразительных искусств им. И.И.Машкова. Гостей ждут на мастер-классах, общегородском пленэре, экскурсиях, выставках, а также на презентации проекта «Окно в музей».

По данным пресс-службы музея, в августе к реализации проекта присоединяется один из известных волгоградских торговых центров — ТРЦ «Акварель», и на его базе, в центральном атриуме 3, 4 и 18 августа в 16:00 состоится ряд мастер-классов для детей — «Умные каникулы с музеем Машкова».

Также в ТРЦ «Акварель» в течение двух дней — 3 и 4 августа, пройдет выставка уникальных исторических фотоматериалов и документов, посвященных одной из первых улиц, восстановленной в послевоенном Сталинграде — улице Мира. Впервые данные материалы были представлены в мае 2019 года в выставочном зале музее Машкова в рамках выставки «Город любви», ставшей главной экспозицией проекта «Первая улица Мира».

В субботу 10 августа в 11:00 состоится общегородской пленэр в технике масляной живописи, который проведет волгоградский художник, член Союза художников России Наталья Рухлина. В соответствии с темой нового пленэра — «Дворики улицы Мира» — участники мероприятия будут писать пейзаж одного из дворов улицы Мира. Сбор группы около входа в музей Машкова на пр.им.Ленина, 21.

Специальный гость проекта — кандидат архитектуры, доцент кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, член Союза архитекторов России Юлия Янушкина — проведет в последний месяц лета два мероприятия: 14 августа в 18:00 в музее Машкова на пр. Ленина, 21 она проведет лекцию «Архитекторы-творцы и жители улицы Мира», а 18 августа в 17:00 состоится ее авторская пешеходная экскурсия по ул. Мира «Вечная классика и современный урболандшафт».

22 августа в 17.00 в музее Машкова на пр. им. Ленина, 21 пройдет открытие выставки известного волгоградского скульптора, заслуженного художника России Алексея Криволапова «Звезды падают с неба».

В воскресный день 25 августа волгоградцы смогут принять участие в авторской интерактивной пешеходной экскурсии-прогулке » Гид плюс художник». Она начнется в 16:00 и ее проведут Елена Огаркова и Мария Мелихова. Гуляем, слушаем, рисуем! Предварительная запись по тел. 38-59-15. Сбор группы около входа в музей Машкова (пр.им.Ленина, 21).

31 августа, в дни празднования Дня города Волгограда, в 17:00 состоится презентация проекта «Окно в музей» и интерактивной выставки «Живой город» в обновленных окнах основного помещения музея Машкова. Ждем вас у входа в музей Машкова на пр.им.Ленина, 21.