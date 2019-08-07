В ближайшие выходные желающие смогут присоединиться к шестому общегородскому пленэру на тему «Дворики улицы Мира», организатором которого выступает Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова. Серия художественных и общедоступных пленэров – это одно из направлений реализации просветительского проекта «Первая улица Мира», победителя конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Пленэр будет проходить 10 августа под руководством волгоградского художника, члена Союза художников России — Наталья Рухлина. Мастер работает в технике масляной и акварельной живописи, гобелена и горячего батика. В соответствии с темой пленэра «Дворики улицы Мира», участники мероприятия под руководством опытного мастера и педагога в технике масленой живописи напишут пейзаж одного из дворов исторической улицы.

Сбор участников пленэра «Дворики улицы Мира» – 10 августа в 11:00 часов в Музее Машкова на пр. Ленина, 21. Вход на мероприятие свободный. Первые 20 участников, которые запишутся на пленэр по телефону +7(8442)38-59-15, получат все необходимые материалы для творчества от Музея Машкова. Остальным участникам предстоит работать со своими материалами.