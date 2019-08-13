Музей Машкова приглашает сразу на два интересных и познавательных мероприятия, которые будут проходить на этой неделе. Публичная лекция состоится 14 августа, а пешеходная экскурсия — 18 августа. Оба мероприятия проведет кандидат архитектуры, доцент кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, член Союза архитекторов России — Юлия Янушкина.

Итак, в среду 14 августа в 18:00 в основном здании музея Машкова на пр. Ленина, 21 гостей ждут на лекцию «Архитекторы-творцы и жители улицы Мира», которая будет посвящена тем, кто возводил улицу Мира и его жителям.

Авторская пешеходная экскурсия, на которую приглашаются все желающие узнать о своем городе больше, будет посвящена теме «Вечная классика и современный урболандшафт». Собравшиеся вместе с кандидатом архитектуры Юлией Янушкиной пройдут по улице Мира и рассмотрят, как со временем меняется ее облик.

Экскурсия будет проходить 18 августа в 17:00. Сбор группы около входа в музей Машкова на пр.им.Ленина, 21.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова, пр. Ленина, 21

Тел.: 38-24-44