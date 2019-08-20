Уже в этом году в Кировском районе будет завершен ремонт молодежного центра по ул. Кирова, 145, который откроет свои двери осенью. После открытия в центре будут организованны театральная и спортивная зоны, территории для проведения концертов и других молодежных мероприятий. Это позволит значительно расширить возможности для активного и культурного досуга, развития творческого потенциала молодежи Кировского района. В обновленном помещении смогут заниматься порядка 350 ребят. Вместе с новым наполнением молодежный центр получит и новое имя — «Chaplin».

Сейчас здесь идут отделочные и ремонтные работы: проводится покраска стен, установка сцены, разделение помещения на отдельные зоны.

В основном ремонтом занимаются специалисты, но воспитанники не остаются в стороне и предлагают свою помощь в несложной работе. Так, внутренние оформительские работы будет выполнять сама молодежь. Преобразится и фасад молодежного центра «Chaplin», он приобретет яркий и современный вид. Окончательное завершение всех работ планируется к концу лета, после чего обновленный молодежный центр распахнет свои двери для молодежи Кировского района.