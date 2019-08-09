Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова приглашает на уникальный мастер-класс по геральдике, который проведет заслуженный художник России Владислав Коваль. Мероприятие будет проходить в выставочном зале в пространстве персональной юбилейной выставки художника «Мастерская». Посетителей ждет знакомство с историей и происхождением геральдических элементов, их тайной символикой и классификацией.

Во время мастер-класса художник расскажет, как он разрабатывает гербы, поделится знаниями о прошлом, настоящем и будущем геральдики, расскажет о классификации и значении геральдических элементов.

Начало мастер-класса по геральдике – 14 августа в 17:00 в выставочном зале Музея ИЗО на ул. Чуйкова, 37. Информацию об участии можно уточнить по телефону +7 (8442) 24-16-79.

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