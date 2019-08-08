Любителей шахмат приглашают в познавательное квест-путешествие «Остап Бендер и компания: зазеркальный гамбит», которое будет проходить в Волгоградской областной детской библиотеке 15 августа. Читатели с пользой для ума проведут досуг, познакомятся с новыми книжками и продемонстрируют свои интеллектуальные и творческие способности.

Гостей библиотеки ждут приключения, основанные на событиях из жизни литературных героев известных и популярных во всем мире произведений: «Двенадцать стульев» писателей-соавторов Ильи Ильфа и Евгения Петрова; «Незнайка в Солнечном городе» Николая Носова; «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Керролла.

Попав в сказочное королевство, юные книголюбы выяснят – что общего у великого комбинатора Остапа Бендера, озорника Незнайки и мечтательницы Алисы, попытаются сделать самую умную в мире игру еще умнее и узнают, как выглядит шахматный центр Вселенной. Помогут им в этом не только владение стратегией и тактикой, но и знание любимых книг, а также сила воображения.

Начало квест-путешествия – 15 августа в 11:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442) 37-08-47.