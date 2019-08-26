На фестивале молодежи «Берег» этот «Крик реки» можно было не только услышать, но и увидеть: коммунальщики устроили экологический перформанс. Волгоградцы уже знают об этой фишке: вместо лекций и призывов беречь воду, ценить природу и чужой труд коммунальщики ставят спектакли, устраивают выставки и перформансы.

В минувшую субботу три коммунальные компании: «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» и «Управление отходами – Волгоград» вместе с волонтерами на газоне парка Победы собрали инсталляцию. Под музыку Шнитке участники перформанса завалили мусором сделанную из ткани реку. В реке стояли осетр и рак, сделанные известными художниками Станиславом Азаровым и Дмитрием Зиминым. Они как будто наелись мусора. Гости фестиваля смотрели на все это с опаской: это и правда шокирующее зрелище. Заваленные мусором реки и мусорные берега – вот о чем кричала река. Зато когда гостей фестиваля позвали освободить реку от мусора, выдохнули все. В освобождении реки приняли участие даже инопланетные гости – компания косплееров. К чистой реке сразу потянулись люди. Дети – купаться. Взрослые – фотографироваться.

В течение фестивального дня на этой площадке дети рисовали таблички, призывающие не мусорить. И разрисовывали раскраску «Как устроен водопровод». И взрослые, и дети с удовольствием гуляли по зеленой траве газона, который, кстати, отлично выдержал это испытание. А чистоту в парке поддержал региональный оператор по обращению с ТКО. В самых многолюдных зонах поставили баки для раздельного сбора отходов, которые меняли на пустые каждые три часа. Собранные на фестивале бумага и пластик пойдут на переработку.

Волгоградские концессионеры-коммунальщики, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру в области «зеленого инвестирования», выбирают решения и технологии, которые будут положительно влиять на окружающую среду и развитие общества в целом. Разговор на языке искусства с горожанами – одно из таких решений.