На фестивале молодежи «Берег» этот «Крик реки» можно было не только услышать, но и увидеть: коммунальщики устроили экологический перформанс. Волгоградцы уже знают об этой фишке: вместо лекций и призывов беречь воду, ценить природу и чужой труд коммунальщики ставят спектакли, устраивают выставки и перформансы.

В минувшую субботу три коммунальные компании: «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» и «Управление отходами – Волгоград» вместе с волонтерами на газоне парка Победы собрали инсталляцию. Под музыку Шнитке участники перформанса завалили мусором сделанную из ткани реку. В реке стояли осетр и рак, сделанные известными художниками Станиславом Азаровым и Дмитрием Зиминым. Они как будто наелись мусора. Гости фестиваля смотрели на все это с опаской: это и правда шокирующее зрелище. Заваленные мусором реки и мусорные берега – вот о чем кричала река. Зато когда гостей фестиваля позвали освободить реку от мусора, выдохнули все. В освобождении реки приняли участие даже инопланетные гости – компания косплееров. К чистой реке сразу потянулись люди. Дети – купаться. Взрослые – фотографироваться.

Кто услышал «Крик реки» Featured Общество

Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество

В течение фестивального дня на этой площадке дети рисовали таблички, призывающие не мусорить. И разрисовывали раскраску «Как устроен водопровод». И взрослые, и дети с удовольствием гуляли по зеленой траве газона, который, кстати, отлично выдержал это испытание. А чистоту в парке поддержал региональный оператор по обращению с ТКО. В самых многолюдных зонах поставили баки для раздельного сбора отходов, которые меняли на пустые каждые три часа. Собранные на фестивале бумага и пластик пойдут на переработку.

Кто услышал «Крик реки» Featured Общество

Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество

Волгоградские концессионеры-коммунальщики, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру в области «зеленого инвестирования», выбирают решения и технологии, которые будут положительно влиять на окружающую среду и развитие общества в целом. Разговор на языке искусства с горожанами – одно из таких решений.

Кто услышал «Крик реки» Featured Общество

Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
Кто услышал «Крик реки» Featured Общество
:-P
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