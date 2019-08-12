Волгоградский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города отметить День российского археолога, который отмечается 15 августа. В этот день в зале археологии музея впервые представят фрагменты удивительной находки — гуннского бронзового котла, которую в настоящее время научные сотрудники музея готовят к реставрации.

Фрагменты гуннского котла на территории Волгоградской области были обнаружены четыре года назад, в конце 2015 года. Такие котлы крайне редко встречаются не только в России, но и в Европе. Во всей Евразии за последние сто лет нашли всего 24 экземпляра котлов, в России были единичные находки, поэтому артефакт Краеведческого музея по праву считается уникальным.

В День российского археолога научные сотрудники музея подробно расскажут о находке, после чего в зале «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации» пройдет познавательная «Экскурсия в темноте». Начало мероприятия — в 12:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442) 38-04-54.

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