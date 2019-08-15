Волгоградский областной краеведческий музей подготовил интерактивную программу для школьников «Горели даже камни», посвященную Дню памяти и скорби Сталинграда 23 августа 1942 г.

Мероприятие состоится 22 августа в оборудованном под бункер подвале музея. Научные сотрудники на основе документальных свидетельств – сохранившихся писем сталинградцев — расскажут о том, какие лишения, ужасы и тяготы пришлось перенести их ровесникам в годы Сталинградской битвы.

Интерактивная программа станет очередным мероприятием цикла «Дети и война», который разработали сотрудники музея к празднованию Дня Победы 9 Мая. В рамках проекта ребята уже побывали в подвале разрушенной сталинградской школы, узнали о женщине, чьи сыновья ушли на фронт и стали героями. За документальную основу проекта взяты солдатские письма и предметы из фонда музея.

Начало программы «Горели даже камни» — 22 августа в 11:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442) 38-04-54.