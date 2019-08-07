На минувшей неделе Волгоградский областной краеведческий музей представил гостям новый экскурсионный маршрут «От собора Александра Невского до памятника Петру I». Тематическая пешеходная экскурсия стала третьей в списке экскурсий, разработанных музеем в летнем сезоне.

Старт новому маршруту был дан у знака «нулевой километр» на площади Павших борцов, далее его участники прошли по аллее Героев и Центральной набережной до памятника Петру I. Во время экскурсии участники узнали об истории создания Собора Александра Невского, визитах в Царицын императоров Петра I, Александра II и Александра III. Интересной частью экскурсии стал рассказ о судьбе старых улиц, расположенных на маршруте, и отдельных сохранившихся зданиях. Экскурсантам также рассказали о восстановлении города после войны и особенностях архитектурного стиля «сталинский ампир».

Время проведения экскурсий:  до 31 августа, с 7:00 до 20:00.

Группы от 5 до 10 человек формируются по предварительным заявкам.

Стоимость билета: 250  рублей с человека. На вторую экскурсию по предъявлении флаера скидка 50 руб. Возраст 6+.

Всего Волгоградский областной краеведческий музей предлагает жителям и гостям города три экскурсионных маршрута: «Дух царицынских улиц» (1 час), «Сердце города» (1,5 часа) и «От собора Александра Невского до памятника Петру I» (1 час).

Заявки принимаются по телефонам: 8(8442)-38-84-37, 38-84-39.

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