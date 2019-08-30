Для повышения надежности работы водопроводной системы города и стабильного обеспечения горожан питьевой водой компания организовала строительство новой сети водоснабжения на ул. Джамбула Джабаева и ул. Курсекова. Взамен изношенного трубопровода здесь проложат 370 метров гибкой полимерной трубы, срок службы которой составляет 50 лет.

Водовод на ул. Джамбула Джабаева и ул. Курсекова построили 30 лет назад. С годами сеть пришла в негодность. Высокая аварийность привела к ухудшению водоснабжения потребителей: ежегодно здесь фиксировалось не менее 10 порывов.

Чтобы исправить ситуацию, в августе 2019 года рабочие цеха по эксплуатации и ремонту сетей «Центр №2» совместно с цехом капитального ремонта ООО «Концессии водоснабжения» приступили к строительству новой водопроводной сети.

Вместо изношенного металлического трубопровода здесь монтируют современную полиэтиленовую трубу. За счет высокой эластичности полиэтилена ускоряется процесс монтажа коммуникаций. Кроме того, полиэтилен обладает резистентностью к коррозии, благодаря чему срок эксплуатации инженерной системы увеличивается до 50 лет.

Строительство нового водовода позволит обеспечить стабильную подачу питьевой воды жителям 1200 частных домовладений в Советском районе на долгие годы. Комфорт потребителей, бесперебойная подача коммунального ресурса в дома — приоритет для «Концессий водоснабжения».

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Из-за реконструкции теплотрассы движение в Краснооктябрьском районе временно ограничат
  2. На этих выходных некоторые районы города временно останутся без воды
  3. В Красноармейском районе строят новый коллектор