Для повышения надежности работы водопроводной системы города и стабильного обеспечения горожан питьевой водой компания организовала строительство новой сети водоснабжения на ул. Джамбула Джабаева и ул. Курсекова. Взамен изношенного трубопровода здесь проложат 370 метров гибкой полимерной трубы, срок службы которой составляет 50 лет.

Водовод на ул. Джамбула Джабаева и ул. Курсекова построили 30 лет назад. С годами сеть пришла в негодность. Высокая аварийность привела к ухудшению водоснабжения потребителей: ежегодно здесь фиксировалось не менее 10 порывов.

Чтобы исправить ситуацию, в августе 2019 года рабочие цеха по эксплуатации и ремонту сетей «Центр №2» совместно с цехом капитального ремонта ООО «Концессии водоснабжения» приступили к строительству новой водопроводной сети.

Вместо изношенного металлического трубопровода здесь монтируют современную полиэтиленовую трубу. За счет высокой эластичности полиэтилена ускоряется процесс монтажа коммуникаций. Кроме того, полиэтилен обладает резистентностью к коррозии, благодаря чему срок эксплуатации инженерной системы увеличивается до 50 лет.

Строительство нового водовода позволит обеспечить стабильную подачу питьевой воды жителям 1200 частных домовладений в Советском районе на долгие годы. Комфорт потребителей, бесперебойная подача коммунального ресурса в дома — приоритет для «Концессий водоснабжения».