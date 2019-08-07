Проект музея историй чистой воды «Фильтры» и ООО «Концессии водоснабжения» «Водоканал дословно» занял второе место в номинации «Популяризация профессий ТЭК» регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019».

В ЖКХ проблема дефицита кадров стоит очень остро. Средний возраст рабочего – 46-47 лет. Молодежь неохотно идет работать на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, поскольку подвержена стереотипам о непрестижности работы в ЖКХ. Собственный учебный центр компании, учебно-тренировочный полигон, наставничество – эффективные инструменты. Но необходимы и мероприятия по повышению престижа рабочих профессий, воздействующих на эмоциональную сферу.

Документальный спектакль о ЖКХ – новая творческая форма взаимодействия с современной аудиторией, которая позволяет привлечь внимание к людям рабочих профессий, показать, как выглядят, как живут современные рабочие. Вряд ли кто из них с детства мечтал о водоканале, но сейчас они гордятся своей работой, коллективом, предприятием. Уважение людей к своему делу – лучшее доказательство важности и престижа рабочей профессии.

Документальный спектакль «Водоканал дословно» (https://goo-gl.ru/5AZ0) был показан 18 мая в рамках акции «Ночь в музеях». Автор проекта – директор музея историй чистой воды «Фильтры» Анна Степнова, режиссер постановщик – Алексей Перловский.

Всего в спектакле, слоганом которого была фраза Сократа «Заговори, чтобы я тебя увидел», приняли участие 24 человека. Все они – работники водоканала: слесари, сварщики, инженеры, специалисты, руководители… У каждого – своя история, связанная с работой в водоканале. Именно об этом они рассказали зрителям, и показали, что за форменной одеждой работника «Концессий водоснабжения» скрываются живые люди, обычные волгоградцы.

Опыт спектакля подробно описан в книге «Чистой воды искусство: водоканал как источник вдохновения». Бесплатно скачать ее можно на сайтах «Концессий водоснабжения» https://go-gl.com/9UuxTd7O и Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. В ней есть подробный рассказ, как делали спектакль, что нужно учесть тем, кто решит повторить этот опыт на своем предприятии.

Повышение престижа рабочих необходимо для заполнения вакансий и омоложения коллектива. Но не только. Уважение к человеку труда почти утрачено за пореформенные десятилетия, а отсюда и сбитые нравственные ориентиры, и другие проблемы, связанные с ценностями общества. Именно поэтому на подведение итогов проекта «Водоканал дословно» пригласили руководителей PR-служб и корпоративных музеев производственных компаний Волгограда. Возможно, вдохновившись опытом водоканальщиков, они придумают и реализуют другие яркие проекты со своими трудовыми коллективами.

По результатам регионального этапа Пятого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019» проект «Концессий водоснабжения» «Водоканал дословно» вошел в число победителей, заняв второе место. Также в региональном туре принимала участие компания ООО «Концессии теплоснабжения», которой присудили первое место за проект «Добросовестный потребитель».