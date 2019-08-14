Реализация масштабной инвестиционной программы, своевременное и качественное выполнение плановых предупредительных ремонтов «Концессиями теплоснабжения» приносят положительный результат. В июне 2019 года в Волгограде на 22% сократились потери теплоносителя на сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 10% уменьшилось число отключений горячей воды в многоквартирных домах в связи с порывами в сравнении с июнем 2018 года.

Приступая к работе в октябре 2016 года, ООО «Концессии теплоснабжения» взяли на себя обязательства по реновации тепловой инфраструктуры Волгограда с целью повышения эффективности ее функционирования. Для этого компания начала реализовывать комплекс стратегических проектов, которые не могли быть осуществлены МУПом в силу отсутствия финансовых средств.

— Во-первых, модернизация устаревших котельных, во-вторых, реконструкция десятилетиями не обновлявшихся инженерных коммуникаций, в-третьих, качественное выполнение плановых ремонтов при подготовке к отопительному сезону «Концессиями теплоснабжения» — все эти мероприятия направлены на улучшение качества коммунальных услуг и обслуживания потребителей, — рассказывает главный инженер ООО «Концессии теплоснабжения» Вадим Моисеев.

За время работы «Концессии теплоснабжения» привели в порядок 120 км (в однотрубном исчислении) теплосетей, пролегающих на территории Волгограда. Обновление коммуникаций компания осуществляет в рамках инвестпрограммы, кроме того ежегодно предприятие выполняет плановый ремонт теплотрасс по производственной программе ремонтов. Благодаря масштабной реконструкции сетей теплоснабжения потери теплоносителя в трубах в июне 2019 года уменьшились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо снижения теплопотерь в июне этого года на 10% сократилось количество технологических нарушений на сетях ГВС. Добиться этого удалось за счет применения в процессе реконструкции систем горячего водоснабжения гибких труб из полимерных материалов в пенополиуретановой изоляции. «Концессии теплоснабжения» впервые в Волгограде начали массово использовать такие трубопроводы для улучшения подачи горячей воды жителям. Срок службы гибких полимерных сетей превышает 40 лет, благодаря чему обеспечивается стабильное горячее водоснабжение волгоградцев.

— Когда снижаются потери теплоносителя и сокращаются повреждения на сетях, это значит, что уменьшается и количество разрытий для производства ремонтов, а в домах реже отключают воду. Тем самым повышается надежность оказания коммунальных услуг, а это уже говорит о том, что компания надлежащим образом исполняет обязательства перед потребителями, — отмечает Вадим Моисеев.

Закупка компанией современного оборудования, в том числе высокоточных течеискателей, повышение мобильности аварийных бригад посредством пополнения автопарка предприятия новой спецтехникой обеспечили более эффективную эксплуатацию объектов теплового хозяйства. Ситуации, когда в МУПе бригада могла не выехать на место протечки из-за сломанных машин или затянуть с поиском и устранением повреждения по причине плохой укомплектованности подручными техническими средствами, сегодня сведены к минимуму.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.