В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» организовали реконструкцию котельной квартала 412, расположенной на ул. Гороховцев. Сегодня в ней ведется обновление системы газоснабжения и демонтаж обмуровки устаревшего котла. Также в процессе техперевооружения здесь установят новую насосную группу, полностью заменят систему электроснабжения. Модернизация объекта улучшит подачу тепла в 124 многоквартирных дома Тракторозаводского района.

Сегодня в Волгограде реализуется масштабный инвестиционный проект, направленный на повышение надежности теплоснабжения городской жилищной и социальной инфраструктуры. В рамках данного проекта ООО «Концессии теплоснабжения» осуществляют техническое перевооружение действующих котельных. Реконструкция источников тепла включает замену изношенного оборудования на новое современное, отличающееся улучшенными техническими характеристиками и высокой эффективностью.

В настоящее время реконструкцию проходит котельная квартала 412 в Тракторозаводском районе. Работа проводится поэтапно. В первую очередь, подрядная организация меняет систему газоснабжения, что обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию всего источника тепла. Одновременно демонтируют обмуровку котла марки ПТВМ-50. Из-за серьезного износа котлоагрегат часто выходил из строя. Это сказывалось на качестве оказываемых жителям коммунальных услуг. В ходе реконструкции устаревший котел заменят на новый.

В котельной квартала 412 также предусмотрена замена тягодутьевых машин, сетевых, подпиточных, рециркуляционных насосов, насосов рабочей воды, системы электроснабжения. Установка новой насосной группы обеспечит экономию электроэнергии до 937 тыс. кВт/ч ежегодно. В свою очередь обновление электрики позволит использовать в котельной частотно-регулируемое управление насосами и тем самым перевести весь источник тепла в режим экономии электричества. В результате будет достигнут эффект сокращения потребления энергоресурса на объекте до 20%.

Важным мероприятием реконструкции котельной станет внедрение системы автоматики. Сюда входит монтаж автоматизированного рабочего места (АРМ) – программно-аппаратного комплекса, который сможет в режиме онлайн контролировать сгорание топлива в котлах, расход газа и прочие технологические параметры. Автоматизация котельной исключит «человеческий фактор» и улучшит экологические показатели работы котлов — обеспечит более качественное сгорание топлива, что в свою очередь ведет к существенному снижению объема выбросов в атмосферу: углекислого газа и оксидов азота.

Применение в жилищно-коммунальном секторе Волгограда экологических технических решений соответствует задаче Президента РФ Владимира Путина, озвученной в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. Кроме того, использование «Концессиями теплоснабжения» в ходе модернизации теплового хозяйства города технологий, направленных на улучшение экологической ситуации, соотносится с принципами «зеленых инвестиций».

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.