Сотрудники «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» провели корпоративную спартакиаду. Более 120 работников двух крупнейших коммунальных предприятий города вышли на поле, чтобы продемонстрировать силу, ловкость и сплоченность – качества, ценные для любого коммунальщика.

В этом году в спартакиаде впервые принимали участие коллективы сразу двух концессий. В состязаниях участвовали сварщики, слесари, инженеры, мастера — представители самых разных отделов и подразделений «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Восемь команд – по четыре от каждого коллектива – соревновались в самых массовых и зрелищных видах спорта: мини-футбол и волейбол, а подъем пудовой гири и перетягивание каната позволили показать как силу, так и стратегию.

Поболеть за своих собрались не только коллеги по цеху. Многие прибыли с семьями, некоторые брали с собой детей, а некоторые – и родителей, много лет проработавших в коммунальном хозяйстве. Кстати, для болельщиков тоже провели конкурс: самая активная группа поддержки получила приз. По итогу всех соревнований первое место заняла команда рабочих и мастеров цехов водоканала, обслуживающих северную и центральную часть Волгограда. Второе место взял аппарат управления «Концессий водоснабжения», а третье заняла команда «Концессий теплоснабжения», впервые участвовавшая в таких соревнованиях, – она объединила рабочих и мастеров, которые обслуживают Дзержинский и Красноармейский районы.

Для работников водоканала и тепловых сетей участие в спортивных соревнованиях является значимой частью корпоративной культуры. Сотрудники предприятий с удовольствием принимают в них участие, потому что любят и чтят традиции. И хотя в обоих коллективах есть люди, которые много лет занимались спортом, цель спартакиады – не рекорды, а общение, возможность ближе узнать друг друга, открыть в коллегах новые качества. Кстати, это не было спором водоканала с теплосетями: жребий распределил участников случайным образом, поэтому состязались команды, а не компании.

Формирование корпоративной культуры, поддержание давних славных традиций трудовых коллективов коммунальщиков Волгограда – это не только спорт. Это и культурные события, в которых раскрываются таланты музыкантов, певцов, танцоров. Это участие в городских событиях, фестивалях – таких, как «Берег», «Вместе ярче» и многих других. Активность сотрудников в таких мероприятиях задает тон всему коллективу, показывает модель поведения – открытость, готовность к эксперименту, новым знаниям и новому опыту. Все это необходимо современному коммунальному хозяйству, поскольку изменения в нем происходят почти революционные. Внедрение новых технологий требует и новых качеств профессионалов. Корпоративная политика концессионных компаний направлена на формирование этих качеств.