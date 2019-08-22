Сотрудники «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» провели корпоративную спартакиаду. Более 120 работников двух крупнейших коммунальных предприятий города вышли на поле, чтобы продемонстрировать силу, ловкость и сплоченность – качества, ценные для любого коммунальщика.

В этом году в спартакиаде впервые принимали участие коллективы сразу двух концессий. В состязаниях участвовали сварщики, слесари, инженеры, мастера — представители самых разных отделов и подразделений «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Восемь команд – по четыре от каждого коллектива – соревновались в самых массовых и зрелищных видах спорта: мини-футбол и волейбол, а подъем пудовой гири и перетягивание каната позволили показать как силу, так и стратегию.

Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество

Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество

Поболеть за своих собрались не только коллеги по цеху. Многие прибыли с семьями, некоторые брали с собой детей, а некоторые – и родителей, много лет проработавших в коммунальном хозяйстве. Кстати, для болельщиков тоже провели конкурс: самая активная группа поддержки получила приз. По итогу всех соревнований первое место заняла команда рабочих и мастеров цехов водоканала, обслуживающих северную и центральную часть Волгограда. Второе место взял аппарат управления «Концессий водоснабжения», а третье заняла команда «Концессий теплоснабжения», впервые участвовавшая в таких соревнованиях, – она объединила рабочих и мастеров, которые обслуживают Дзержинский и Красноармейский районы.

Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество

Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество
Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество

Для работников водоканала и тепловых сетей участие в спортивных соревнованиях является значимой частью корпоративной культуры. Сотрудники предприятий с удовольствием принимают в них участие, потому что любят и чтят традиции. И хотя в обоих коллективах есть люди, которые много лет занимались спортом, цель спартакиады – не рекорды, а общение, возможность ближе узнать друг друга, открыть в коллегах новые качества. Кстати, это не было спором водоканала с теплосетями: жребий распределил участников случайным образом, поэтому состязались команды, а не компании.

Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество

Формирование корпоративной культуры, поддержание давних славных традиций трудовых коллективов коммунальщиков Волгограда – это не только спорт. Это и культурные события, в которых раскрываются таланты музыкантов, певцов, танцоров. Это участие в городских событиях, фестивалях – таких, как «Берег», «Вместе ярче» и многих других. Активность сотрудников в таких мероприятиях задает тон всему коллективу, показывает модель поведения – открытость, готовность к эксперименту, новым знаниям и новому опыту. Все это необходимо современному коммунальному хозяйству, поскольку изменения в нем происходят почти революционные. Внедрение новых технологий требует и новых качеств профессионалов. Корпоративная политика концессионных компаний направлена на формирование этих качеств.

Коммунальщики укрепили корпоративный дух Общество

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