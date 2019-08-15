Коммунальщики Волгограда впервые принимают участие в фестивале молодежи «Берег», который пройдет 24 августа в парке Победы напротив стадиона. Три компании – «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» и «Управление отходами – Волгоград» – объединились, чтобы в сотрудничестве с известными волгоградскими художниками Станиславом Азаровым и Дмитрием Зиминым провести художественную эколого-просветительскую акцию «Крик реки».

В программе мероприятия 10 интерактивных и образовательных площадок, 20 живых концертов, фудкорт для ценителей уличной еды, а также знаменитые гости. Организаторы фестиваля говорят, что название фестиваля подчеркивает его миссию: живя на берегу великой реки, нужно помнить о бережном отношении к природе. Коммунальные компании заботятся об этом в своей повседневной практике.

Для ресурсоснабжающих организаций, поставщиков воды и тепла это сокращение потерь, повышение эффективности использования природных ресурсов, прекращение сброса неочищенных стоков, которые до недавнего времени угрожали чистоте не только Волги, но и впадающих в нее малых рек. А миссия регионального оператора в сфере ТКО продиктована самой реформой сферы обращения с отходами: избавить страну от мусора. Чистота, забота об экологическом благополучии – это цель преобразований в коммунальном хозяйстве.

На фестивале коммунальщики предложат гостям принять участие в экологическом перформансе, а самым младшим покажут, как устроен водопровод. «Крик реки» — это призыв к горожанам вместе заботиться о нашем общем доме – планете Земля. Если, как говорят, человек на 80% состоит из воды, то волгоградцы – это Волга. Река просит нас о помощи – она должна быть чистой и полноводной.

Помимо участия в этой акции горожане могут проявить свое отношение к теме и показать пример ответственного экологического поведения: прийти на фудкорт со своей посудой, чтобы не увеличивать объемы мусора на планете одноразовыми тарелками и стаканами.